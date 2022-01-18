Лавров заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются угрозой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности не являются угрозой.

«Мы никому ничем не угрожаем», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Министр выразил надежду на то, что угрозы санкций в адрес Москвы являются эмоциями, в России будут делать выводы, основываясь на конкретных делах.

Также Лавров заявил, что в России хотят видеть более конструктивные отношения с Берлином, и Москва нацелена на преодоление накопившихся проблем с новыми властями Германии. Кроме того, по словам министра, правительство ФРГ имеет непосредственное отношение к притеснениям телеканала RT DE в Германии.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности - это призыв «включить голову» к странам НАТО и отвести ситуацию от критической черты.