СБУ пришла с обысками в женский монастырь в Закарпатской области

Сейчас правоохранители проводят осмотр территории и помещений монастыря.

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Служба безопасности Украины пришла с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области. Сейчас проводят осмотр территории и помещений монастыря. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

Также правоохранители ищут запрещенные предметы. Кроме того, сотрудники СБУ проверяют людей на территории монастыря. Среди них ищут граждан России и тех, кто якобы угрожает суверенитету Украины.

Ранее Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви. Как сообщили в СБУ, правоохранители нашли документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур.

Также обыски прошли в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске.