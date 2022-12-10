ABC: суд в США приговорил к 3,5 года тюрьмы экс-полицейского по делу Джорджа Флойда

Полицейский в мае 2020 года стоял на спине афроамериканца, который позже скончался . Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей территории США.

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Причастный к задержанию афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Джей Кенг был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.

Прокурор Мэтью Франк заявил, что ценит факт признания Кенгом своей вины в непредумышленном убийстве. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

«Джей Александр Кенг, бывший офицер полиции Миннеаполиса, который стоял на коленях на спине Джорджа Флойда во время его ареста в мае 2020 года, был приговорен в пятницу к 3,5 годам тюремного заключения», - сообщает СМИ.

Также прокурор выразил надежду, что «блюстители порядка не могут относиться к находящимся в кризисной ситуации гражданам, как к нелюдям или гражданам второго сорта».

В июне 2021 года бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Флойда, приговорили к 22,5 годам тюремного заключения. Тогда ожидалось, что судья Миннесоты вынесет наказание в виде 20-25 лет колонии.

Позднее, в сентябре, экс-полицейский отказался признавать свою вину в смерти Флойда. Тогда же трое его коллег - Джей Кенг, Томас Лейн и Тоу Тао - не признали себя виновными по вменяемым им статьям.