Приговоренный к заключению экс-полицейский не признал вину в смерти Джорджа Флойда

Бывший сотрудник полиции Соединенных Штатов Дерек Шовин, получивший по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда срок в 22,5 года тюрьмы, отказался признавать свою вину в Федеральном суде. Также не признали себя виновными по вменяемым им статьям трое экс-коллег мужчины: Джей Кенг, Томас Лейн и Тоу Тао.

Четверо бывших правоохранителей выступили по видеосвязи во время рассмотрения их случаев в Федеральном суде. В случае с Шовином велась речь об обвинении в неправомерном применении силы, а также неоказании медицинской помощи. Факт неоказания надлежащей медпомощи предъявляется и остальным фигурантам истории. Также двое из них обвинены в бездействии во время совершения преступления.

Во время прошедшего заседания, как указывает РИА Новости, рассматривался в том числе вопрос проведения отдельных процессов для подсудимых. Такое прошение поступило от адвокатов бывших коллег Дерека Шовина в связи с опасениями, что общий с осужденным на длительный срок мужчиной процесс негативно повлияет на решение по делам их подзащитных.