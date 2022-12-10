«Президент» Косово отложила выборы в сербских районах на севере края

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Президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.

Османи заявила в Приштине, что было принято решение перенести дату голосования с середины декабря на апрель из-за напряженности в крае. Согласно ее словам, точная дата будет определена позже.

«Явка была бы очень низкой из-за боязни напряженности и нападений. Это привело к отказу некоторых от участия в избирательных блоках. Выборы бы проводились без международного и местного наблюдения. Чтобы его обеспечить, а также безопасность и время (на подготовку - прим. ред.) для структур безопасности, перенесение даты необходимо», - цитирует Османи портал Kosovo online.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По словам дипломата, ситуация в регионе находится на опасной отметке.

До этого директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявлял, что в Белграде рассматривают возможность отправки в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сил безопасности Сербии.