В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Президент» Косово отложила выборы в сербских районах на севере края

Игнат Далакян
21:02 10.12.2022
Решение перенести дату выборов на апрель было принято апрель из-за напряженности в крае.
«Президент» Косово отложила выборы в сербских районах на севере края
© Фото: Sebastian Gabsch Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.

Османи заявила в Приштине, что было принято решение перенести дату голосования с середины декабря на апрель из-за напряженности в крае. Согласно ее словам, точная дата будет определена позже.

«Явка была бы очень низкой из-за боязни напряженности и нападений. Это привело к отказу некоторых от участия в избирательных блоках. Выборы бы проводились без международного и местного наблюдения. Чтобы его обеспечить, а также безопасность и время (на подготовку - прим. ред.) для структур безопасности, перенесение даты необходимо», - цитирует Османи портал Kosovo online.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По словам дипломата, ситуация в регионе находится на опасной отметке.

До этого директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявлял, что в Белграде рассматривают возможность отправки в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сил безопасности Сербии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:01 Спорт
Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал ЧМ-22
18:06 В стране и мире
Лавров заявил, что в идее создания газового союза нет геополитической игры
16:57 Армия
Видео
Герой-десантник рассказал, как получил орден Мужества за сбитый самолет противника
15:29 В стране и мире
МИД РФ предпринял демарш по факту сжигания флага России в Финляндии
13:17 Армия
Видео
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 50 националистов на донецком направлении
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.