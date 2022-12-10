Бут назвал «самоубийством цивилизации» происходящее на Западе

Бут также затронул ситуацию в Африке, заявив, что не ожидает конфликта США и РФ из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте.

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Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе «самоубийством цивилизации.

«То, что происходит на Западе - это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и... ЛГБТ», - сказал Бут в интервью RT.

Кроме того, Виктор Бут затронул ситуацию в Африке, заявив, что не ожидает конфликта Соединенных Штатов и Российской Федерации из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте.

«Я не думаю, что это будет столкновение теперь России и США. Сейчас все-таки Африка сама просыпается. Она сама начинает этот процесс двигать. Мы уже не задаем и не говорим "вот вам модель, вы должны так сделать". Мы просто слушаем и должны им помогать», - добавил Бут.

Ранее 8-ого декабря состоялся обмен заключенными между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Предпринимателя из России Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.