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МИД РФ: в ходе переговоров в Стамбуле подтвержден «пакетный» характер «зерновой сделки»

Алексей Курильченко
18:18 10.12.2022
Замглавы МИД РФ Вершинин провел переговоры с делегациями Турции и ООН.
МИД РФ: в ходе переговоров в Стамбуле подтвержден «пакетный» характер «зерновой сделки»
© Фото: Ruslan Kaniuka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Стамбуле с 9 по 10 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин посетил Совместный координационный центр в Стамбуле, где провел переговоры по «черноморской инициативе» с делегациями Турции и ООН. В ходе обсуждений подтвердилось, что выполнение «черноморской инициативы» являются часть «пакетной» договоренности от 22 июня.

«В центре обсуждения находились вопросы выполнения «черноморской инициативы» как части Стамбульских «пакетных» договоренностей от 22 июля. С российской стороны подчеркивалась важность четкого соблюдения согласованных правил работы СКЦ на основе принципа консенсуса, недопустимость злоупотреблений морским гуманитарным коридором, в том числе его использования в военных целях. Была также отмечена необходимость тщательного, качественного проведения проверок в установленном порядке для предотвращения нарушений и обеспечения безопасного судоходства», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также Вершинин принял участие в плановой инспекции сухогруза СРТ DIMITRIOS S, вывозящего из порта Южный 65 тысяч тонн зерна в Испанию в рамках инициативы.

Он напомнил, что после украинского теракта, совершенного 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов, также известного как «Черноморская инициатива». Позже Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия.

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