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В МО РФ заявили о возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»

13:23 02.11.2022
В российском оборонном ведомстве сообщили о получении от Украины письменных гарантий безопасности морского коридора, необходимых для возобновления участия в договоренности по транспортировке зерна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Россия возобновляет участие в «зерновой сделке». Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Он напомнил, что после украинского теракта, совершенного 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов, также известного как «Черноморская инициатива». 

Эта позиция России была доведена до Генсека ООН Антониу Гутерриша и Совбеза ООН. 

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», - отметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подчеркнул, что Украина официально заверила, что морской коридор будет использоваться исключительно в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о Совместном координационном центре. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил, что на данный момент РФ считает полученные гарантии достаточными. Реализация соглашения со стороны России, приостановленная после украинского теракта, возобновляется. 

Ранее публиковались кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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