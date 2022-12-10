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В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения

Игнат Далакян
18:05 10.12.2022
Были найдены украинский флаг, комплект формы украинских националистов, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера.
В Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Сотрудники силовых структур обнаружили в Мелитополе следы экстремистского движения «Крымская сотня»*.

«В ходе оперативной работы нами был установлен житель города Мелитополь, который проходил службу в подразделениях украинских боевиков. Оперативная группа выдвинулась на адрес, по которому он проживал. В ходе осмотра дома были обнаружены листовки и стикеры, в том числе с символикой террористической организации "Правый сектор"* и нацистской символикой. Это так называемая "Крымская сотня"* - одно из подразделений "Правого сектора"**»- цитирует РИА Новости представителя силовых структур.

Согласно его словам, кроме атрибутики «Крымской сотни»* в доме были найдены украинский флаг, комплект формы украинских войск, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера, а также боеприпасы к пулемету Калашникова.

«Следы "Крымской сотни "* были обнаружены на территории Мелитополя впервые», - пояснил собеседник агентства.

Ранее мы рассказывали, как в Мелитополе возобновил работу цех алюминиевого литья. На данный момент в месяц на предприятии изготавливается свыше 320 тонн чугунной и алюминиевой посуды, что больше, чем до начала специальной военной операции РФ на Украине.

До этого ФСБ РФ опубликовало кадры признания злоумышленника, готовившего теракт в Мелитополе. Мужчина рассказал, что на Украине его «отмазали» от грабежа.

* «Крымская сотня» - экстремистское движение, являющееся подразделением запрещенного в РФ «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ).

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