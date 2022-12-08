Объемы выше, чем до спецоперации: в Мелитополе возобновил работу цех алюминиевого литья

Изготавливаемая заводом продукция состоит из 200 позиций, это - казаны, сковороды, кастрюли, блинницы, утятницы, гусятницы, грильницы и другая кухонная утварь.

© Фото: Минобороны России

В Запорожской области, в Мелитополе, снова начали производить казаны, сковороды, кастрюли, блинницы и утятницы. Свою работу в конце ноября возобновил цех алюминиевого литья.

Предприятие находилось в простое свыше четырех месяцев. Теперь суточный объем производства превышает две тонны продукции. В месяц изготавливается свыше 320 тонн чугунной и алюминиевой посуды, что больше, чем до начала спецоперации.

Ассортиментная линейка состоит из 200 позиций: казаны, сковороды, кастрюли, блинницы, утятницы, гусятницы, грильницы и другая кухонная утварь.