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Объемы выше, чем до спецоперации: в Мелитополе возобновил работу цех алюминиевого литья

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
05:06 08.12.2022
Изготавливаемая заводом продукция состоит из 200 позиций, это - казаны, сковороды, кастрюли, блинницы, утятницы, гусятницы, грильницы и другая кухонная утварь.
Объемы выше, чем до спецоперации: в Мелитополе возобновил работу цех алюминиевого литья
© Фото: Минобороны России
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В Запорожской области, в Мелитополе, снова начали производить казаны, сковороды, кастрюли, блинницы и утятницы. Свою работу в конце ноября возобновил цех алюминиевого литья.

Предприятие находилось в простое свыше четырех месяцев. Теперь суточный объем производства превышает две тонны продукции. В месяц изготавливается свыше 320 тонн чугунной и алюминиевой посуды, что больше, чем до начала спецоперации.

Ассортиментная линейка состоит из 200 позиций: казаны, сковороды, кастрюли, блинницы, утятницы, гусятницы, грильницы и другая кухонная утварь.

© ТРК "Звезда"

Завод может увеличить показатели производимой продукции, но пока не хватает сотрудников. В ближайшее время пополнят кадровый состав. В настоящее время ведется дополнительный поиск сотрудников, потому как 36 работников в алюминиевом цеху недостаточно для выхода на полную мощность. В двух цехах сейчас трудится свыше 200 сотрудников.

Люди стали возвращаться и сейчас многие из них проходят обучение, чтобы в дальнейшем продолжить работу на предприятии. По словам руководства завода, с поставщиками и рынками сбыта проблем нет. Продукция завода реализуется не только в Запорожской области, но и в остальных регионах России.

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