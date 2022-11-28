На данный момент личности трех задержанных, которые, по данным следствия, участвовали в подготовке серии терактов в Запорожской области, не раскрываются.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа. Кадры с признанием опубликовала ФСБ России.

На данный момент личности трех задержанных, которые, по данным следствия, участвовали в подготовке серии терактов в Запорожской области, не раскрываются.

«Я проживал на территории Украины, там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия», - признался мужчина.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку серии терактов в Запорожской области. В машине у задержанных сотрудники ФСБ нашли компоненты взрывного устройства.