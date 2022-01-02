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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

Виктория Ивашечкина
10:13 02.01.2022
Прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров.
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимального уровня за два месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. 

Уточняется, что прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров. Показатель минимальный со 2 ноября прошлого года.

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома». 

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу в любых объемах, но для этого нужны долгосрочные контракты.

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