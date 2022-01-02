Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимального уровня за два месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Уточняется, что прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров. Показатель минимальный со 2 ноября прошлого года.

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома».

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу в любых объемах, но для этого нужны долгосрочные контракты.