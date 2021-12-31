В МИД Венгрии рассказали о выполнении «Газпромом» обязательств по газу для Европы

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома».

«"Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии. Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены», - уточнил он в интервью RT.

Сийярто также предположил, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием «Газпрома» отправлять дополнительные объемы топлива. Однако данный вопрос относится к области коммерции, а не политики, уточнил дипломат.

«Я знаю, что все гораздо сложнее. Я из своего опыта могу сказать: с "Газпромом" договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что все будет выполнено», - подытожил министр.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу в любых объемах, но для этого нужны долгосрочные контракты.

Новак также предположил, что период высоких цен на газ в Европе завершится, как только сформируется достаточное предложение и будут созданы достаточные запасы в подземных хранилищах для того, чтобы надежно проходить зимний период.