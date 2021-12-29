Новак озвучил условие для увеличения поставок газа в Европу

Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу в любых объемах, но для этого нужны долгосрочные контракты. Об этом в интервью газете РБК заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах», - сказал он.

В то же время, отметил вице-премьер, это не быстрый процесс, так как политика Евросоюза была направлена на сокращение спроса. При этом «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, так как для наращивания объемов нужны инвестиции, которые окупятся в длительном периоде, пояснил Новак.

«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше», - добавил он.

Кроме того, Новак предположил, что период высоких цен на газ в Европе завершится, как только сформируется достаточное предложение и будут созданы достаточные запасы в подземных хранилищах для того, чтобы надежно проходить зимний период, уточняет РИА Новости.

Ранее Новак назвал причины роста цен на газ в Европе. По его словам, основными стали отказ от долгосрочных инвестиций и от долгосрочных контрактов в пользу спотовых.