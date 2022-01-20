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Германия бьет суточные рекорды по заболеваемости COVID-19

Алиса Кононенко
07:15 20.01.2022
По данным вирусологов, число подтвержденных новых случаев заболеваемости коронавирусом в Германии возросло за сутки на 133 536.
Германия бьет суточные рекорды по заболеваемости COVID-19
© Фото: Patrick van Katwijk Dutch Photo Press Globallookpress
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По информации специалистов Института вирусологии имени Роберта Коха , число подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19 в ФРГ возросло за сутки на 133 536, что является очередным максимумом за все время пандемии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные вирусологов, предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 января, когда за сутки выявили 112 323 случая заражения. Сообщается, что всего начала эпидемии инфекция COVID-19 была диагностирована у 8 320 386 жителей Германии.

Ранее специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты. 

Напомним, что по версии американских исследователей после «омикрона» в мире появится множество новых штаммов COVID-19.  

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