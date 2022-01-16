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Ученые заявили, что «омикрон» спровоцирует появление новых штаммов коронавируса

Иван Линдеманн
14:27 16.01.2022
Мутации не обязательно будут менее опасными, чем их предшественники, заявили специалисты.
Ученые заявили, что «омикрон» спровоцирует появление новых штаммов коронавируса
© Фото: Artem Podrez, Pexels
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После «омикрона» в мире появится множество новых штаммов коронавируса. Этого не исключили американские ученые. Мутации не обязательно будут менее опасными, чем их предшественники, заявили специалисты.

«Люди задаются вопросом, станет ли вирус со временем переноситься более легко. Но для этого нет особых причин. Мне кажется, мы не можем быть уверены, что вирус станет менее смертоносным», - цитирует Associated Press специалиста Университета Джонса Хопкинса по инфекционным заболеваниям Стюарта Кэмпбелла Рэя.

Он предупредил, что схемы распространения новых мутаций могут быть разными. К примеру, нельзя исключать, что сначала люди будут переносить болезнь легко, активно заражать окружающих, а потом их состояние здоровья резко ухудшится.

Полагать, что на «омикроне» эволюция коронавируса остановится, наивно, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он рассказал РБК, что может прийти новый штамм, который окажется более приспособленным к условиям.

Сегодня «омикрон» выявили еще в двух российских регионах: Свердловской и Псковской областях. Оказались заражены 19 человек. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм почти вдвое сократил инкубационный период коронавируса.

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