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Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

12:13 19.01.2022
Новый набор для ускоренного тестирования на коронавирус получил название «КовиГен-LАМР».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты, сообщает Министерство обороны России.

В разработке принимали участие специалисты 48 ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Научно-производственной фирмы «Синтол». Новый набор для ускоренного тестирования на коронавирус получил название «КовиГен-LАМР». Он позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», - говорится в сообщении военного ведомства.

В составе нового набора есть специальный реагент, который инактивирует вирус за минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. Какой именно реагент используется, не указывается. В Минобороны добавили, что новый набор полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

Курсы работы с новыми тестами на коронавирус уже начались в Москве. Работать военных врачей с новыми наборами обучают специалисты 27 Научного центра и 48 ЦНИИ войск РХБ защиты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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