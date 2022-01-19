Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты, сообщает Министерство обороны России.

В разработке принимали участие специалисты 48 ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Научно-производственной фирмы «Синтол». Новый набор для ускоренного тестирования на коронавирус получил название «КовиГен-LАМР». Он позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», - говорится в сообщении военного ведомства.

В составе нового набора есть специальный реагент, который инактивирует вирус за минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. Какой именно реагент используется, не указывается. В Минобороны добавили, что новый набор полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

Курсы работы с новыми тестами на коронавирус уже начались в Москве. Работать военных врачей с новыми наборами обучают специалисты 27 Научного центра и 48 ЦНИИ войск РХБ защиты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров