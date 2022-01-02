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В кафе и магазинах Петербурга начнут требовать QR-коды

Анна Касаткина
01:04 02.01.2022
Изначально QR-коды в городе планировали ввести с 1 декабря.
В кафе и магазинах Петербурга начнут требовать QR-коды
© Фото: Александр Гальперин РИА Новости
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Жители и гости Санкт-Петербурга с0 2 января смогут пройти в заведения общепита и розничные магазины только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании или медотводе. Об этом говорится в постановлении правительства города.

Требование не распространяется на столовые на производстве, на предприятиях общепита в гостиницах для постояльцев, на вокзалах и в аэропортах. QR-код также не нужен для посещения магазинов без торгового зала, аптек, магазинов с товарами первой необходимости и продовольственных, автозаправок, уточняет ТАСС.

Мера о введении прохода в магазины и рестораны по QR-коду должна была быть введена 1 декабря, однако затем эту дату перенесли на 27 декабря, потом - на 2 января.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR‑кодов в общественных местах. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что проект нормативно-правового акта требует доработки.

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