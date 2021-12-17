Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении обязательного использования QR-кодов в общественных местах требует доработки. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте недавно был снят с рассмотрения Госдумы.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», - сказал Путин.

По его словам, следует учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Президент обратился к правительству с просьбой совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон, чтобы он был четким, ясным, понятным и учитывал все вопросы, возникающие у людей.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект направлен на обсуждение в регионы. Второе чтение состоится не ранее чем через месяц.