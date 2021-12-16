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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах

Анна Касаткина
16:12 16.12.2021
Ограничения, согласно законопроекту, будут действовать до 1 июня 2022 года.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Законопроект о введении QR‑кодов в общественных местах принят Госдумой в первом чтении на пленарном заседании в четверг, 16 декабря.

Проект закона предполагает, что массовые мероприятия, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли граждане смогут посещать только при предъявлении QR-кода о вакцинации либо документа о медицинском отводе от нее (при отрицательном результате ПЦР-теста) или о перенесенном заболевании. Исключение составят аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Вводится также особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Порядок посещения общественных мест гражданами, привитыми иностранными вакцинами, разрабатывается главным санитарном врачом РФ. Нормы, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что переболевшие, но не обратившиеся за медицинской помощью россияне, смогут получить QR-код, сдав анализ на наличие антител.

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