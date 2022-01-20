Неделя на апелляцию: суд Нидерландов о передаче скифского золота Украине

Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк заявил, что крымские музеи имеют в запасе неделю на возможность подачи обжалования в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, речь идет о решении нидерландских судебных властей передать золото скифов Украине. 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес постановление о передаче коллекции скифского золота. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», - сообщил РИА Новости Винсент Хюнтинк.

Музеи Крыма выступили за обжалование этого решения. В среду, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллекция должна находиться на территории полуострова. Он добавил, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

В то же время заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что «Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото».