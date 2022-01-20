Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неделя на апелляцию: суд Нидерландов о передаче скифского золота Украине

Марина Крижановская
05:59 20.01.2022
Верховный суд Нидерландов напомнил, что срок подачи апелляции истекает 26 января 2022 года.
Неделя на апелляцию: суд Нидерландов о передаче скифского золота Украине
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк заявил, что крымские музеи имеют в запасе неделю на возможность подачи обжалования в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, речь идет о решении нидерландских судебных властей передать золото скифов Украине. 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес постановление о передаче коллекции скифского золота. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», - сообщил РИА Новости Винсент Хюнтинк.

Музеи Крыма выступили за обжалование этого решения. В среду, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллекция должна находиться на территории полуострова. Он добавил, что в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

В то же время заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что «Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 В стране и мире
В СК проверят сообщения о том, что камчатских спасателей заставляют делиться зарплатой
02:06 В стране и мире
«Не дали результатов»: президент США оценил переговоры по безопасности с РФ
01:23 В стране и мире
Президент США назвал объемы военной помощи для Украины
23:59 В стране и мире
Посол Казахстана в РФ отметил ошибочность мнения об отдалении двух стран
22:53 В стране и мире
Три человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковушкой в Новой Москве
Популярное
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.