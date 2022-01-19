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СК РФ начал проверку по факту хищения золота скифов из Крыма

Алексей Курильченко
11:04 19.01.2022
По словам Александра Молохова, в 2014 году Министерство культуры не организовало своевременную передачу коллекции в музейный фонд России.
СК РФ начал проверку по факту хищения золота скифов из Крыма
© Фото: Global Look Press
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Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции золота скифов с территории Крыма. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», - сообщает собеседник агентства ТАСС.

Он отметил, что в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ организовало передачу коллекции в музейный фонд России. Однако это не было сделано своевременно.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть экспонаты коллекции Керченского историко-археологического собрания на Украину. Министерство культуры Крыма и местные музеи сообщили, что продолжат борьбу за возвращение своих коллекций.

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