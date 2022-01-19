В Кремле следят за ситуацией с проверкой СК по хищению золота скифов

В Кремле следят за ситуацией вокруг организованной Следственным комитетом РФ проверки по факту хищения коллекции скифского золота в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что коллекция должна находиться на территории полуострова.

«Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму», - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции золота скифов с территории Крыма. Отмечается, что в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ организовали передачу коллекции в музейный фонд России. Однако это не было сделано своевременно.