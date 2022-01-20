Метеоролог рассказал об аномально теплой погоде в России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о предстоящей аномально теплой погоде в регионах России. Относительно Москвы метеоролог сообщил о превышении нормы на 4-5 градусов.

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири. Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Он сообщил, что в целом превышение нормы температуры в Сибири будет на 8-16 градусов. Температура воздуха в Москве будет самой теплой днем в четверг (минус 4 - минус 2 градуса). В пятницу и субботу - уже холоднее: около -6 ... -4 градусов мороза. В воскресенье и понедельник ожидается еще большее похолодание: -9 ... -4 и -11 ... -6 градусов, соответственно. Немного теплее - минус 9 - минус 4 градусов - будет во вторник, 25 января.

Ранее Гидрометцентр России представлял прогноз об аномально теплой для январского времени погоде в начале текущей недели в Москве. В то же время центр погоды «Фобос» предупреждал о раннем наступлении весны в этом году в Москве. Сообщалось, что температура воздуха в феврале ожидается на 3 градуса выше климатической нормы, а температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса теплее привычной.