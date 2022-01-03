Москвичам предсказали преждевременный приход весны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о раннем наступлении весны в этом году в Москве. Так, сообщается, что температура воздуха в феврале ожидается на 3 градуса выше климатической нормы. В то же время температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса теплее привычной.

«Климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями», - цитирует РИА Новости метеоролога.

Тишковец сообщает, что по предварительным оценкам «нормальная зима» окончится вместе с январем. Он добавляет, что начало метеорологической весны, приходящей по обыкновению в конце марта, в 2022-ом году будет преждевременным.

Ранее Евгений Тишковец рассказал об ожидающихся на предстоящей неделе в Москве снегопадах. Также возможно обледенение деревьев и электропроводов.