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Москвичам предсказали преждевременный приход весны

Марина Крижановская
00:13 03.01.2022
Температура воздуха в феврале и марте ожидается выше климатической нормы.
Москвичам предсказали преждевременный приход весны
© Фото: pixabay
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о раннем наступлении весны в этом году в Москве. Так, сообщается, что температура воздуха в феврале ожидается на 3 градуса выше климатической нормы. В то же время температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса теплее привычной.

«Климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями», - цитирует РИА Новости метеоролога.

Тишковец сообщает, что по предварительным оценкам «нормальная зима» окончится вместе с январем. Он добавляет, что начало метеорологической весны, приходящей по обыкновению в конце марта, в 2022-ом году будет преждевременным.

Ранее Евгений Тишковец рассказал об ожидающихся на предстоящей неделе в Москве снегопадах. Также возможно обледенение деревьев и электропроводов.

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