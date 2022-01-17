В Москву придет аномальное для января тепло

Аномально теплое для январского времени погода будет наблюдаться в Москве в начале этой недели. Соответствующий прогноз представил Гидрометцентр РФ.

В столице днем понедельника ожидается от трех до одного градуса мороза. Погода в этот день будет облачной и ветреной с порывами, достигающими 17 метров в секунду.

Согласно информации на сайте научно-исследовательского учреждения, в этот день Москву накроет снег и местами метель. Кроме того, горожан предупредили о возможной гололедице.

Ранее, 14 января, в Москве был зафиксирован рекордный показатель атмосферного давления - 719,9 миллиметра ртутного столба. Эта цифра, измеренная на метеостанции ВДНХ, побила предшествующее максимально низкое значение 1948 года.