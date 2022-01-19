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Блинкен раскрыл цель встречи с Лавровым в Женеве

Анна Берестовая
02:40 19.01.2022
Госсекретарь США назвал цель предстоящей встречи с главой МИД РФ.
Блинкен раскрыл цель встречи с Лавровым в Женеве
© Фото: Пресс-служба МИД РФ РИА Новости
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объяснил, какой он видит цель предстоящей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Переговоры с главой российского МИД в скором времени должны будут состояться в Женеве.

По словам Блинкена, диалог будет некоей попыткой снизить градус напряженности. При этом упомянутая напряженность, как заявил госсекретарь, касается ситуации вокруг якобы происходящего наращивания военной мощи России вблизи Украины.

«Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины», - указал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Блинкен также упомянул, что перед встречей с Лавровым планирует пообщаться также с партнерами и союзниками американской стороны. Госсекретарь США намерен совершить визиты в Киев и в Берлин.

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