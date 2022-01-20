Пеле госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, госпитализирован в медучреждение для прохождения курса химиотерапии. Напомним, что бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке в сентябре 2021 года.

О госпитализации сообщил телеканал ESPN. Ранее Пеле был госпитализирован для продолжения лечения 8 декабря. Позднее, 24 декабря, легендарного футболиста выписали. Отмечалось, что Рождество он должен был встретить в кругу семьи.

Также напомним, что Пеле обратился к Месси после повторения своего рекорда. Знаменитый бразилец отметил, что карьера Месси в «Барселоне» вызывает у него восхищение и пожелал футболисту удачи. Лионель Месси отметился голом, который стал 643-м в его карьере за «сине-гранатовых».