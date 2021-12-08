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Пеле госпитализирован для продолжения лечения

Марина Крижановская
18:33 08.12.2021
81-летний футболист продолжает бороться с опухолью, ему предстоит пройти курс химиотерапии.
Пеле госпитализирован для продолжения лечения
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Легендарный трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, госпитализирован для прохождения курса химиотерапии.

Сейчас знаменитый футболист чувствует себя замечательно и находится в стабильном состоянии, согласно сообщению РИА Новости. В ближайшие несколько дней Пеле предстоит пройти ряд медицинских процедур перед выпиской.

В сентябре бывший футболист перенес операцию по удалению опухоли в кишечнике. Ранее Пеле заявлял, что снова готов сыграть в футбол, но после дал понять, что это стоит расценивать скорее как шутку.

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