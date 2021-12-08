Пеле госпитализирован для продолжения лечения

Легендарный трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, госпитализирован для прохождения курса химиотерапии.

Сейчас знаменитый футболист чувствует себя замечательно и находится в стабильном состоянии, согласно сообщению РИА Новости. В ближайшие несколько дней Пеле предстоит пройти ряд медицинских процедур перед выпиской.

В сентябре бывший футболист перенес операцию по удалению опухоли в кишечнике. Ранее Пеле заявлял, что снова готов сыграть в футбол, но после дал понять, что это стоит расценивать скорее как шутку.