Пеле выписали из больницы

Трехкратный бразильский чемпион мира по футболу Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту - благополучно покинул госпиталь Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Ранее он был госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Отмечается, что знаменитый футболист встретит Рождество в кругу своей семьи.

«Пациент чувствует себя стабильно. Он продолжит свое лечение опухоли толстой кишки, диагностированное в сентябре», - сообщает издание Reuters.

Ранее Пеле в течение месяца проходил курс лечения осложнений после операции по удалению опухоли толстой кишки. Он был госпитализирован для продолжения лечения. Ему предстояло пройти курс химиотерапии.