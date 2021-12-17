Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Командирам ЦВО впервые показали разминирование при помощи новейшего робота-сапера «Уран-6»

07:11 17.12.2021
За считанные минуты робот очистил от противопехотных мин полосу в 100 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Разминирование местности при помощи новейшего робота-сапера «Уран-6» впервые показали командирам соединений Центрального военного округа (ЦВО). Передовой комплекс недавно поступил на вооружение инженерных частей.

За считанные минуты он очистил от противопехотных мин полосу в 100 метров. Вал с цепями, который выдает 700 оборотов в минуту, либо разрушает фугас, либо приводит его в действие.

Ранее сообщалось, что на полигоне Молькино в Краснодарском крае во время учений военные инженеры с помощью робототехнического комплекса «Уран-6» обезвредили «минное поле»

По замыслу учений, условный неприятель занял оборону в городе и заминировал подступы и дороги к населенному пункту. Саперы 49-й армии ЮВО осмотрели территорию, уничтожили взрывоопасные предметы, организовали переправу с помощью тяжелого понтонного моста и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту.

Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2-02 уничтожили врага и очистили местность с помощью робота «Уран-6».

«Уран-6» - комплекс универсальный. Для работы на твердом грунте он может применять уже не бойковый, а катковый трал. Но главное достоинство робота - гарантия безопасности военнослужащих. Оператор может управлять гусеничным дроном, находясь в километре от опасной зоны. «Уран» уже прекрасно себя зарекомендовал в Сирии и Нагорном Карабахе, система постоянно совершенствуется.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.