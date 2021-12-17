Командирам ЦВО впервые показали разминирование при помощи новейшего робота-сапера «Уран-6»

Разминирование местности при помощи новейшего робота-сапера «Уран-6» впервые показали командирам соединений Центрального военного округа (ЦВО). Передовой комплекс недавно поступил на вооружение инженерных частей.

За считанные минуты он очистил от противопехотных мин полосу в 100 метров. Вал с цепями, который выдает 700 оборотов в минуту, либо разрушает фугас, либо приводит его в действие.

Ранее сообщалось, что на полигоне Молькино в Краснодарском крае во время учений военные инженеры с помощью робототехнического комплекса «Уран-6» обезвредили «минное поле».

По замыслу учений, условный неприятель занял оборону в городе и заминировал подступы и дороги к населенному пункту. Саперы 49-й армии ЮВО осмотрели территорию, уничтожили взрывоопасные предметы, организовали переправу с помощью тяжелого понтонного моста и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту.

Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2-02 уничтожили врага и очистили местность с помощью робота «Уран-6».

«Уран-6» - комплекс универсальный. Для работы на твердом грунте он может применять уже не бойковый, а катковый трал. Но главное достоинство робота - гарантия безопасности военнослужащих. Оператор может управлять гусеничным дроном, находясь в километре от опасной зоны. «Уран» уже прекрасно себя зарекомендовал в Сирии и Нагорном Карабахе, система постоянно совершенствуется.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко