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19 роботокомплексов «Уран» поставлены в 2021 году в инженерные войска

14:06 20.01.2022
Роботы, входящие в состав комплексов, оснащены дополнительной броней, у них улучшены системы технического зрения и управления, а также рабочие органы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Десять роботокомплексов разминирования «Уран-6» и девять комплексов пожаротушения «Уран-14» в 2021 году получили инженерные войска армии России.

Так, в ушедшем году 766-м Управлением производственно-технологической комплектации выполнены два государственных контракта по их поставке.

«В эксплуатирующие организации отгружены десять многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6"», - доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор управления Денис Горский на Едином дне приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, роботы, входящие в состав комплексов, оснащены дополнительной броней, у них улучшены системы технического зрения и управления, а также рабочие органы.

«Обязательства предприятия по выполнению государственных контрактов 2021 года выполнены в полном объеме, предприятие приступило к исполнению государственного оборонного заказа 2022 года», - доложил Горский.

Он отметил, что тактико-технические характеристики комплексов отвечают требованиям, предъявляемым к современным инженерным роботам. В их конструкции реализованы передовые достижения, позволяющие существенно увеличить боевые возможности и производительность машин, повысить качество выполнения инженерных задач.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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