Турист снял на видео момент схода лавины с горы в Самарской области

В Самарской области три человека отправились в пещеру братьев Греве. Во время похода в Сокольи Горы, когда экстремалы начали подниматься в районе горы Барсук, большая масса снега начала двигаться прямо на них. Владиславу Куряеву, одному из туристов, удалось заснять момент схода лавины и передать кадры «Звезде».

Ранее в турецком городе Кайсери было обнаружено тело канадского дипломата. Он приехал на курорт Эрджиес покататься на лыжах, в результате чего погиб под снежной лавиной. Еще два человека, сопровождавшие дипломата, остались живы.

До этого, 6 января, при сходе лавины в горах пострадали туристы в Бурятии. Экстренные службы Республики сообщали, что группа незарегистрированных туристов попала под сход лавины в Тункинском районе. Один человек погиб в результате происшествия.