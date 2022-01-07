Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Бурятии погиб турист в результате схода лавины

Марина Крижановская
00:07 07.01.2022
Несчастный случай произошел в районе «Пика Дружбы» в Тункинском районе.
В Бурятии погиб турист в результате схода лавины
© Фото: mchs.gov.ru
Читайте нас на:

В Республике Бурятия пострадали туристы при сходе лавины в горах. Пострадавшие туристы будут доставлены в больницу.

В четверг, 6 января, экстренные службы Бурятии сообщали, что группа незарегистрированных туристов попала под сход лавины в Тункинском районе. В результате трагедии один человек погиб.

«В Бурятии в районе "Пика Дружбы" на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины - три человека, один из них погиб. Пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу», - цитирует РИА Новости сообщение экстренных служб Бурятии.

Ранее стало известно об образовании в Сочи огромных очередей на горнолыжном курорте из-за снегопадов. Часть подъемников были отключены из-за опасности схода лавины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:59 В стране и мире
Видео
ДТП с участием трамвая и машины скорой помощи в Москве попало на видео
23:35 В стране и мире
В ОДКБ заявили о реальной угрозе безопасности Казахстана
21:50 В стране и мире
Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане
17:28 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
21:48 В стране и мире
В США заявили, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с РФ
Популярное
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что войска будут выведены из Казахстана после окончания операции
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Видео
Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.