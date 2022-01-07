В Бурятии погиб турист в результате схода лавины

В Республике Бурятия пострадали туристы при сходе лавины в горах. Пострадавшие туристы будут доставлены в больницу.

В четверг, 6 января, экстренные службы Бурятии сообщали, что группа незарегистрированных туристов попала под сход лавины в Тункинском районе. В результате трагедии один человек погиб.

«В Бурятии в районе "Пика Дружбы" на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины - три человека, один из них погиб. Пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу», - цитирует РИА Новости сообщение экстренных служб Бурятии.

Ранее стало известно об образовании в Сочи огромных очередей на горнолыжном курорте из-за снегопадов. Часть подъемников были отключены из-за опасности схода лавины.