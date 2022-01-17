Сотрудника ООН обнаружили мертвым на курорте в Турции

В турецком городе Кайсери было обнаружено тело канадского дипломата. Он приехал на курорт Эрджиес покататься на лыжах, в результате чего погиб под снежной лавиной. Его сопровождали еще два человека. Они оба остались живы.

«Согласно полученной информации, 3 человека, приехавшие в Кайсери покататься на лыжах из Газиантепа, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном центре Эрджиес. После поступившего уведомления жандармерия, поисково-спасательная служба жандармерии и другие турецкие спасательные службы были отправлены (к месту происшествия - прим. ред.)», - сообщает издание Hurriyet.

Сообщается, что погибший 45-летний Майкл Крифт был сотрудником ООН. Он занимал должность главы координационной группы Управления по гуманитарным вопросам ООН в Газиантепе.

Ранее сообщалось о гибели туриста в Бурятии в результате схода лавины. Несчастный случай произошел в районе «Пика Дружбы» в Тункинском районе.