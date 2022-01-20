Суд арестовал главврача «Матросской тишины» Кравченко

Пресненский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу главного врача СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко. Отмечается, что он будет арестован до 18 марта. Напомним, что Кравченко был задержан по подозрению в получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее в СМИ появилась информация, что вызов главврача в СКР связан с делом бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, диагноз которого позволял рассчитывать на освобождение от заключения. Издание «Московский комсомолец» утверждает, что у осужденного начали вымогать взятки.

Олега Коршунова суд в марте 2020 года приговорил к девяти годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств, которые были выделены на закупку сахара и топлива. А прокуратура просила назначить Коршунову наказание в виде 12 лет колонии.