Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд арестовал главврача «Матросской тишины» Кравченко

Елизавета Потейчук
15:12 20.01.2022
Александр Кравченко по решению суда заключен под стражу до 18 марта.
© Видео: пресс-служба Пресненского суда Москвы © Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы
Читайте нас на:

Пресненский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу главного врача СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко. Отмечается, что он будет арестован до 18 марта. Напомним, что Кравченко был задержан по подозрению в получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее в СМИ появилась информация, что вызов главврача в СКР связан с делом бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, диагноз которого позволял рассчитывать на освобождение от заключения. Издание «Московский комсомолец» утверждает, что у осужденного начали вымогать взятки.

Олега Коршунова суд в марте 2020 года приговорил к девяти годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств, которые были выделены на закупку сахара и топлива. А прокуратура просила назначить Коршунову наказание в виде 12 лет колонии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 Армия
Видео
Шойгу заявил, что МО РФ введет в эксплуатацию 3 000 зданий и сооружений до 2025 года
14:42 Армия
В Оманском заливе с 18 по 22 января проходят совместные учения РФ, КНР и Ирана CHIRU
14:42 Армия
Видео
Подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр» в Японском море
13:05 В стране и мире
Видео
Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек
11:33 В стране и мире
В Хакасии задержан бывший замначальника регионального СК
Популярное
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.