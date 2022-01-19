В Москве задержан главврач «Матросской тишины»

В Москве был задержан главный врач СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко по подозрению в получении взятки. Также он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает «Московский комсомолец», вызов в СКР связан с делом бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, диагноз которого позволял рассчитывать на освобождение от заключения. Издание утверждает, что у осужденного начали вымогать взятки. Позже издание RT со ссылкой на источник сообщило о задержании главврача.

В марте 2020 года Коршунова приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств, которые были выделены на закупку сахара и топлива.