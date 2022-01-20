Армия России получила 115 БМП-3 в 2021 году

Российские военные получили 115 боевых машин пехоты БМП-3 от Курганского машиностроительного завода. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков на Едином дне военной приемки в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу.

«В рамках государственного оборонного заказа в 2021 году публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" осуществило поставку 115 боевых машин пехоты БМП-3 в эксплуатацию», - сказал Тюков.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко также заявил, что доля современного вооружения и боевой техники должна составить не менее 72,7% к концу этого года при исполнении предприятиями ОПК обязательств.

В 2022 году в Сухопутные войска ВС РФ запланировано поступление более 400 единиц бронетанковой техники. Как сообщили в Минобороны РФ, предприятия ОПК передадут в войска современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, в том числе и БМП-3.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов