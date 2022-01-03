В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году

В 2022 году в Сухопутные войска ВС РФ запланировано поступление более 400 единиц бронетанковой техники. Как сообщили в Минобороны РФ, предприятия ОПК передадут в войска современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Так, в Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А.

Ранее первый заместитель директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» запущен в серийное производство.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин