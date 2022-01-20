В Минобороны заявили, что доля современной боевой техники в ВС РФ должна достичь 72,7% к концу года

Доля современного вооружения и боевой техники должна составить не менее 72,7% к концу этого года при исполнении предприятиями ОПК обязательств, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Для достижения к концу года уровня современности образцов вооружения и военной техники не менее 72,7% требуется гарантированное исполнение предприятиям оборонно-промышленного комплекса своих обязательств и обеспечение ритмичной поставки техники и вооружения в течение всего года», - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

В свою очередь, Шойгу завил, что доля современного оружия в Вооруженных силах России по итогам 2021 года превысила 71%. При этом, по словам министра, общая исправность военной техники поддерживается на уровне в 95%.

Также Шойгу заявил, что за год в РФ возведено почти 700 объектов ядерного сдерживания.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов