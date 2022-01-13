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Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января

Анна Назайкина
14:26 13.01.2022
Накануне, 12 января, Владимир Путин поручил правительству РФ принять необходимые меры для индексации пенсий.
Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В России индексация пенсий на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также подчеркнула, что Федеральное собрание заинтересовано в том, чтобы закон был принят как можно скорее.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января 2022 года», - сказала Матвиенко журналистам.

Она также обратила внимание на то, что индексация пенсий поможет пенсионерам, которые в прошлом году в наибольшей степени пострадали от скачка цен.

Напомним, что накануне, 12 января, президент России Владимир Путин поручил кабмину принять необходимые меры для индексации пенсий россиян на 8,6%.

Впоследствии в Министерстве финансов РФ сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в РФ составят 172,7 миллиарда рублей. Также утверждалось, что общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в 2022 году составит 549,7 миллиарда рублей, так как с 1 января выплата уже выросла на 5,9%.

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