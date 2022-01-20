Шойгу объявил об обеспечении темпов выполнения гособоронзаказа, несмотря на COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, обеспечены заданные темпы исполнения гособоронзаказа.

«Несмотря на ограничения, свзяанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности, органов военного управления, обеспечены заданные темпы исполнения гособоронзаказа», - сказал Шойгу на Едином дне приемке военной продукции.

По его словам, в 2021 году Вооруженные силы России получили более пяти тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Министр обороны сказал, что в их число входит около 900 боевых бронированных машин, три современные подлодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег» с баллистическими ракетами «Булава». Кроме этого, получено четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также 151 единица авиатехники. Минобороны получило и ракетное вооружение - БРК «Бастион», ЗРПК «Панцирь-С», ЗРС С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Также Шойгу заявил, что доля современного оружия в ВС РФ превысила 71%.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов