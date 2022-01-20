Шойгу заявил, что доля современного оружия в ВС РФ превысила 71 процент

Министр обороны России Сергей Шойгу завил, что доля современного оружия в Вооруженных силах России по итогам 2021 года превысила 71%.

«Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1», - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

При этом, по словам министра, общая исправность военной техники поддерживается на уровне в 95%. Как заметил Шойгу, при этом техника интенсивно эксплуатируется. Она хорошо зарекомендовала себя во время проверок боеготовности, учений, тренировок и военно-прикладных соревнований.

Также Шойгу заявил, что за год в РФ возведено почти 700 объектов ядерного сдерживания.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов