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Шойгу заявил, что в 2021 году ВС РФ получили более пяти тысяч образцов вооружения и техники

12:37 20.01.2022
Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы РФ в 2021 году получили более пяти тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения», - сказал глава военного ведомства в четверг, открывая Единый день приемки военной продукции.

По его словам, от промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

«Четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь"», - сказал министр.

Оснащенность Российской армии и флота современным вооружением повысилась за год до 71,2%, стратегических ядерных сил - до 89,1%, добавил Шойгу.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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