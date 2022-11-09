При крушении вертолета Ми-2 под Костромой пострадали четыре человека

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще у одного зафиксированы изолированная травма и перелом.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ

Трое из четырех найденных пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации. В Сети было опубликовано видео работы спасателей.

Состояние пациентов, находящихся в реанимации, тяжелое и стабильно тяжелое. Еще у одного найдены изолированная травма и перелом. Об этом сообщает МЧС России.

Вертолет потерпел крушение 8 ноября недалеко от костромского аэропорта Сокеркино. На борту, по имеющимся данным, находилось пять человек. Ми-2 совершал санитарный рейс и перевозил пациента на госпитализацию. В результате крушения пациент погиб, пострадавших же обнаружили спасатели.