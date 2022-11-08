Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Сообщается, что Прокуратура РФ начала проверку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области.
На видео видны обломки упавшего вертолета. На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее сотрудникам МЧС удалось найти место крушения вертолета Ми-2. Инцидент произошел в районе деревни Щетниково, сообщил губернатор области.
Напомним, в Костромской области потерпел крушение выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2. Сообщалось, что по предварительным данным на борту вертолета находились пять человек.