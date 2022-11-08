В стране и мире В Костромской области потерпел крушение выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 Ирина Елагина На борту вертолета находились, по предварительным данным, пять человек. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Читайте нас на: Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс в Костромской области, потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино вечером 8 ноября. Информацией о происшествии поделилась пресс-служба МЧС России. «В ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в 4 км от аэропорта Сокеркино Костромской области», - сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту вертолета находились пять человек. Сейчас на место следуют пожарно-спасательные подразделения. Экспертное мнение и аналитика