В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Против вшей: в Израиле расшифровали древнее заклинание

Марина Крижановская
08:49 09.11.2022
Надпись на гребне - прямое свидетельство использования хананеями алфавита в повседневной деятельности около 3700 лет назад.
Против вшей: в Израиле расшифровали древнее заклинание
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Израильские ученые обнаружили гребешок из слоновой кости, на который нанесена датированная 1700 годом до нашей эры буквенная надпись. Предположительно это заклинание. Об открытии сообщил Еврейский университет.

Израильские ученые предполагают, что древнейшая буквенная надпись на ханаанском языке - заговор от вшей. Сам гребень имеет весьма скромные размеры, примерно 3,5 на 2,5 сантиметра. С обеих сторон зубцы, немного сохранившиеся до наших дней.

На самом гребне имеются 17 ханаанских букв, образующих семь слов ханаанского языка. Ученые расшифровали надпись, которая звучит примерно как «Пусть этот бивень из слоновой кости вырвет вшей из волос и бороды».

Как сообщает издание The Jerusalem Post, древняя находка была найдена в израильском Тель-Лахисе командой из Еврейского университета в Иерусалиме (HU) и Южного адвентистского университета в Теннесси.

«Это первое предложение, когда-либо найденное на ханаанском языке в Израиле», - пишут исследователи.

Отмечено, что надпись на гребне - прямое свидетельство использования алфавита в повседневной деятельности около 3700 лет назад. Он использовался хананеями, а позже был включен в большинство других языков мира. Издание сообщает, что до недавнего времени в Израиле не было обнаружено никаких осмысленных ханаанских надписей, за исключением двух-трех слов в некоторых местах.

Ранее «Звезда» показывала кадры с редчайшим экспонатом крымской коллекции. Изюминкой Бахчисарайского музея стал небольшой бронзовый светильник, помещающийся в ладони весом около килограмма. Ему сразу придумали имя под стать образу и форме - лампа Аладдина. При этом ученые говорят, что он древнее, чем лампа Аладдина по определению, так как эта сказка - средневековый сюжет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Килограммы взрывчатки: спецназ задержал планировавших взорвать электроподстанцию в Бердянске «азовцев»*
21:18 В стране и мире
статья
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
05:12 Армия
Видео
Смертоносный шторм: как ТОС-1А «Солнцепек» сжигает позиции националистов в зоне СВО
02:36 В стране и мире
Трамп призвал недовольных ходом промежуточных выборов в Конгресс США протестовать
21:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Популярное
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.