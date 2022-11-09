Против вшей: в Израиле расшифровали древнее заклинание

Надпись на гребне - прямое свидетельство использования хананеями алфавита в повседневной деятельности около 3700 лет назад.

© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS, Globallookpress

Израильские ученые обнаружили гребешок из слоновой кости, на который нанесена датированная 1700 годом до нашей эры буквенная надпись. Предположительно это заклинание. Об открытии сообщил Еврейский университет.

Израильские ученые предполагают, что древнейшая буквенная надпись на ханаанском языке - заговор от вшей. Сам гребень имеет весьма скромные размеры, примерно 3,5 на 2,5 сантиметра. С обеих сторон зубцы, немного сохранившиеся до наших дней.

На самом гребне имеются 17 ханаанских букв, образующих семь слов ханаанского языка. Ученые расшифровали надпись, которая звучит примерно как «Пусть этот бивень из слоновой кости вырвет вшей из волос и бороды».

Как сообщает издание The Jerusalem Post, древняя находка была найдена в израильском Тель-Лахисе командой из Еврейского университета в Иерусалиме (HU) и Южного адвентистского университета в Теннесси.

«Это первое предложение, когда-либо найденное на ханаанском языке в Израиле», - пишут исследователи.

Отмечено, что надпись на гребне - прямое свидетельство использования алфавита в повседневной деятельности около 3700 лет назад. Он использовался хананеями, а позже был включен в большинство других языков мира. Издание сообщает, что до недавнего времени в Израиле не было обнаружено никаких осмысленных ханаанских надписей, за исключением двух-трех слов в некоторых местах.

Ранее «Звезда» показывала кадры с редчайшим экспонатом крымской коллекции. Изюминкой Бахчисарайского музея стал небольшой бронзовый светильник, помещающийся в ладони весом около килограмма. Ему сразу придумали имя под стать образу и форме - лампа Аладдина. При этом ученые говорят, что он древнее, чем лампа Аладдина по определению, так как эта сказка - средневековый сюжет.