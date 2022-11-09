В Австралии экоактивисты приклеили себя к картинам Энди Уорхолла

© Видео: stopffsubsidies, twitter © Фото: stopffsubsidies, twitter

Последователи движения Stop Fossil Fuel Subsidies против субсидирования ископаемого топлива, выступающие за зеленую энергетику, приклеили себя к работе художника Энди Уорхолла «Банки с супом Кэмпбелл». Это произошло в Национальной галерее Австралии в центре Канберры.

Активисты приклеили себя к двум картинам, как сообщает Canberra Times. После этого картины были изъяты для экспертизы и возможной реставрации.

«Мы проводим экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб и работаем с австралийской федеральной полицией для расследования инцидента», - цитирует издание представителей галереи.

Участники эко-движения опубликовали видео с акцией в Twitter.

Сотрудники полиции вывели экоактивистов из галереи и провели с ними разъяснительную беседу. После чего, как указывает газета, их отпустили. Призыв протестующих был направлен правительству Австралии, они просили прекратить инвестиции в проекты, связанные с добычей ископаемого топлива.

Активисты не в первый раз устраивают акции в галереях. Недавно в Потсдаме они облили картину художника Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре. После этого, возможно, осознав, что вандализм по отношению к предметам искусства не привлекает людей, другие активисты приклеили руки к рамам картин Франсиско де Гойи в музее Прадо в Мадриде.