В музее Прадо экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи

Также они написали на стене «+1,5 градуса».

© Фото: FuturoVegetal, Twitter

Два экологических активиста приклеили себя руками к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая» испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде. Также они написали на стене «+1,5 градуса». Об этом говорится в Twitter организации Futuro Vegetal.

«На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это ставит под угрозу нашу способность заниматься сельских хозяйством, так как экстремальные погодные явления, такие как засуха, станут более частыми», - отмечается в публикации организации.

Напомним, недавно в Потсдаме экоактивисты облили знаменитую картину художника Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре. Инцидент произошел в музее «Барберини».

В протестной акции приняли участие четыре человека. Они своей акцией планировали привлечь внимание к проблеме климата.